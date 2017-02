Gaia vai criar uma cidade do vinho

Gaia vai ter um parque temático para os apreciadores do vinho. Um projeto que começa agora a delinear-se e que reúne dois grandes produtores vinícolas e também proprietários de imóveis na margem sul da foz do Douro — a Sogrape e Symington.

Serão seis hectares, o equivalente a seis campos de futebol, situados na zona alta da cidade, com uma vista aberta para o centro histórico do Porto, área classificada pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade. E bem junto às afamadas caves do vinho do Porto, que já são mais de uma dezena.

“Gaia recebe mais de um milhão de turistas nas suas caves do vinho do Porto de um total de oito milhões que visita o Porto. É um potencial que não está a ser aproveitado e que se quer agora rentabilizar”, afirma João Magalhães, diretor geral da Predibisa, consultora imobiliária que está a assessorar as duas empresas na gestão do seu edificado.

