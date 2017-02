Sistema de tráfego aéreo não permite aumento de voos

Os aviões que descolam, aterram ou sobrevoam a área de Lisboa são monitorizados por um sistema de controlo de tráfego que está no limite da capacidade, alertam os profissionais do sector. Para receber mais movimentos na região, mesmo sem ter o Montijo aberto à aviação comercial, é preciso comprar um sistema totalmente novo. O custo do equipamento ainda é segredo e demorará um a dois anos até estar ‘no ar’.

O esgotamento do sistema operado pelos controladores aéreos na capital já foi reportado várias vezes ao Governo e sem estar solucionado não vai ser possível ter aviões civis a utilizarem a pista, agora militar, na outra margem do Tejo. “O sistema está como o aeroporto: atingimos um número de movimentos (40 por hora durante um máximo de duas horas e reduzindo depois para 36 movimentos por hora para compensar os atrasos que surgem) que não dá para crescer muito mais e que não tem capacidade para os 72 movimentos previstos com a solução Portela+1”, avisa o presidente da Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo (APCTA), Sérgio Capela.

