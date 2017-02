Portugal ainda a 1,3% de voltar a 2008

Recessão, depressão, recuperação, estagnação. Tudo palavras com a mesma terminação fonética — são — que não têm, contudo, a mesma interpretação. O mundo viveu em 2009 a chamada grande recessão. O PIB global caiu 0,1% — a primeira queda em mais de três décadas — e em Portugal a economia recuou 2,9%. Desde então, com mais ou menos dificuldade, as várias economias têm tentado recuperar. Os EUA, por exemplo, estão já (em 2016) cerca de 12% acima do nível de 2008. Já a zona euro foi mais lenta, até porque teve uma recaída em 2012 e 2013, e só voltou à tona de água no ano passado. Mas há ainda países da moeda única que não recuperaram e, a julgar pelas últimas estimativas da Comissão Europeia, não vão conseguir fazê-lo até pelo menos 2018. Portugal é um deles. No final do próximo ano, a julgar pelas projeções de Bruxelas (já considerando os dados de final de 2016 do Instituto Nacional de Estatística(INE)), o PIB será ainda 1,3% inferior, em termos reais, ao que era antes da crise. Há apenas mais quatro países na zona euro que em 2018 ainda estarão a tentar recuperar: Grécia (-21,6%), Itália (-4,2%), Chipre (-1,9%) e Finlândia (-1,5%).

Portugal não só tem um dos piores desempenhos no período pós-crise, até porque foi um dos países mais castigados pela crise da dívida soberana e teve que pedir um resgate em 2011, como está igualmente no fim da tabela no período pré-crise. O que faz do PIB português um dos que menos cresceram entre o arranque da moeda única em 1999 e o que se projeta para 2018. É um crescimento acumulado de 11,5% que corresponde a menos de metade do que o conjunto dos países da moeda única conseguiu em igual período (27,5%). Em termos anuais, a economia nacional consegue um crescimento de apenas 0,5% nestes 20 anos. Mais lentos apenas a Grécia (0,4%) e a Itália (0,3%).

