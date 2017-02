PT: Centenas de trabalhadores sem funções na fila para sair

Já estive envolvido em projetos de grande relevância para a PT, e até para o país, mas hoje para a empresa não passo de lixo. Eu e muitos dos meus colegas”. O lamento e desabafo é de Luísa (nome fictício), uma das cerca de 300 pessoas que a PT Portugal tem atualmente no quadro de mobilidade interna, a maioria sem funções atribuídas, o que é ilegal. É uma espécie de antecâmara para o despedimento negociado ou para a saída voluntária da empresa, e lá estão desde altos quadros (engenheiros, gestores, jurídicos), a trabalhadores menos qualificados. Há de tudo. Há trabalhadores nesta situação em várias regiões do país: Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Faro, só para nomear alguns dos sítios.

“O critério é os que ganham muito, os que ganham pouco, os novos, os velhos. É conforme dá jeito. É kafkiano e as regras do jogo podem mudar a meio, como aconteceu com a avaliação de 2015 e 2016”, ironiza João (nome fictício), um quadro de topo com uma longa carreira na PT. Desde que, em julho de 2015, a empresa franco-israelita Altice comprou a PT mais de mil pessoas já mudaram de funções e de local de trabalho. E o número de trabalhadores do grupo encolheu de 11 mil para cerca de 9600 pessoas; são menos 1400 num ano e meio. Nenhum destes números é oficial porque a PT recusa-se a fazer qualquer comentário sobre esta matéria.

