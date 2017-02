Lituanos ultrapassam portugueses este ano

Economia portuguesa não converge em duas décadas e cai de 16º para 20º no ranking do PIB per capita europeu

Que é feito do grande desígnio português de convergir com a média dos países mais desenvolvidos da União Europeia (UE)? Trinta anos após a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE), Portugal está hoje mais próximo do bem-estar económico da Roménia ou da Bulgária do que desse grande objetivo nacional. A Comissão Europeia atualizou esta semana as estimativas deste indicador de desenvolvimento que é o PIB per capita em paridades de poder de compra dos 28 Estados-membros face à média da UE (considerando os 15 membros antes do alargamento a Leste). Os números não auguram nada de bom.

Primeiro, Portugal soma duas décadas perdidas no processo de convergência europeu (ver primeiro gráfico). Após o impulso inicial da adesão à CEE em 1986, a convergência foi desacelerando ao longo dos anos 90 para estagnar desde a entrada no euro e no século XXI. Comparativamente com os países mais desenvolvidos da UE, Portugal está hoje tão pobre como em 1999, já que o pouco que o país conseguiu convergir desde 2000 desapareceu durante o programa da troika. O PIB per capita português — que equivalia a 72% da média da UE em 1999 — é agora de 71,1% em 2016, 71,8% em 2017 e 72,3% em 2018.

