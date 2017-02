Governo trava novos membros do Conselho de Finanças Públicas

Desde novembro que o Governo tem na sua posse os novos nomes sugeridos pelo Tribunal de Contas e Banco de Portugal. Pelo menos um dos nomes não é do seu agrado

Teresa Ter-Minassian e Luís Vitório foram os nomes escolhidos pelo Tribunal de Contas e pelo Banco de Portugal para substituir o vice-presidente e o vogal-executivo do Conselho de Finanças Públicas (CFP) mas não obtiveram luz verde do Governo. Os dois membros do conselho superior deste organismo que estão de saída, o alemão Jürgen von Hagen (vice-presidente) e Rui Baleiras, terminaram os seus mandatos a 16 de fevereiro e, apesar de terem sido indicados nomes para os substituir, os mesmos não foram ainda aprovados.

O Expresso sabe que o Governo não concorda pelo menos com o nome de Luís Vitório. O ex-chefe de gabinete de Paulo Macedo, quando este era ministro da Saúde, não é um macroeconomista e esse foi o argumento usado informalmente para justificar a sua recusa. Já a nomeação de Teresa Ter-Minassian, economista de renome que esteve ligada ao resgate de Portugal em 1983 em representação do FMI, e que por isso conhece bem a realidade portuguesa, parece não levantar problemas, contudo a sua nomeação também não foi aprovada. De acordo com a estatutos do CFP os atuais membros só podem ser substituídos depois de nomeados os novos, pelo que os atuais terão de se manter em funções.

