Paulo Rodrigues da Silva vai presidir Bolsa de Lisboa

O futuro presidente da Bolsa de Lisboa passou pelo BPI, Vodafone e Caixa Geral de Depósitos

Paulo Rodrigues da Silva vai ser o novo presidente da Bolsa de Lisboa, de acordo com informação disponível esta sexta-feira na Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

Paulo Rodrigues da Silva vai substituir, a partir de março, depois de aprovadas as medidas regulatórias necessárias, Maria João Carioca, que renunciou ao cargo em dezembro para integrar o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, liderado por Paulo Macedo.

De acordo com informação disponibilizada pela Euronext e divulgada esta sexta-feira pela CMVM, Paulo Rodrigues da Silva tem uma carreira profissional extensa, tendo ocupado cargos em várias empresas, nomeadamente no Banco BPI, na Vodafone e na Caixa Geral de Depósitos (CGD), onde foi um dos administradores executivos de António Domingues.

“Estamos muito satisfeitos em acolher Paulo Rodrigues da Silva na nossa equipa. Estou confiante de que a sua vasta experiência nos sectores financeiro e tecnológico o tornam uma excelente escolha para cumprir o compromisso da Euronext no desenvolvimento das suas operações em Portugal”, refere o presidente do Conselho de Administração da Euronext, Stéphane Boujnah, no comunicado.

Nesta nota, Stéphane Boujnah agradece ainda a contribuição de Maria João Carioca Rodrigues no trabalho da Euronext, desejando-lhe sorte nas suas novas funções.