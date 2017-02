Heinz propõe fusão com a Unilever

Os dois gigantes, donos de algumas das mais conhecidas marcas que compramos no supermercado, poderão vir a ser um só grande grupo mundial. Mas não para já: a Unilever acaba de rejeitar uma oferta da Heinz

Axe, Becel, Dove, Lipton, Hellman's, Knorr, Omo, Magnum, Sun, Surf. Conhece? São todas marcas na carteira de ativos da gigante mundial Unilever. E Heinz, Kraft e Philadelphia? São algumas das marcas do grupo Kraft Heinz. E se passassem a estar todas sob o mesmo chapéu acionista? É essa a proposta que a Kraft Heinz fez à Unilever, e que esta recusou... para já.

“A Kraft confirma ter feito uma proposta à Unilever sobre a fusão dos dois grupos para criar uma companhia líder mundial nos bens de consumo, com uma missão de crescimento de longo prazo e existência sustentável”, refere um comunicado divulgado ao mercado esta sexta-feira pela Unilever.

A Unilever recusou a proposta, mas não em termos definitivos. “Pretendemos trabalhar para chegar a um acordo sobre os termos de uma transação. Mas não há certezas de que alguma oferta adicional venha a ser feita à administração da Unilever”, lê-se no mesmo comunicado.

A Unilever, que é uma das maiores companhias mundiais de produtos de grande consumo, teve no ano passado uma faturação de 52,7 mil milhões de euros. As suas ações subiram mais de 10% esta sexta-feira, com a confirmação do interesse da Kraft.