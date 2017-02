Governo vai negociar Novo Banco em exclusivo com a Lone Star

O Governo recebeu hoje a recomendação do Banco de Portugal para que o processo de venda do Novo Banco avance para a fase seguinte, de negociações exclusivas com a Lone Star. A recomendação do supervisor não é vinculativa, mas na prática significa um parecer positivo à proposta do fundo norte-americano, que foi melhorada ao longo das últimas semanas. O governo, apurou o Expresso, vai aceitar a recomendação. E iniciar estas negociações.



O processo de venda do Novo Banco vai avançar assim para a fase seguinte, depois de a Lone Star ter adaptado a sua proposta inicial, que implicava contragaratias do Estado Português. O Governo mostrou-se então contra esta possibilidade, que teria implicações no défice orçamental. Nas últimas semanas, têm decorrido conversações no sentido de melhorar a proposta da Lone Star, tendo este ponto problemático sido superado: a proposta atual já não prevê a apresentação de contragarantias públicas.



Nem a recomendação do Banco de Portugal, nem o facto de se avançar agora para negociações exclusivas significam que o negócio está fechado. Mas o Expresso sabe que as autoridades nacionais estão satisfeitas com a forma como a proposta da Lone Star evoluiu, o que abre espaço a um entendimento. E um entendimento significa fechar o processo de venda do Novo Banco sem custos acrescidos para o Estado Português.



Como o Expresso noticiou há duas semanas, a Lone Star poderá não ficar com 100% do Novo Banco, num esquema acionista que desimpeça a apresentação de contragarantias do Estado para a carteira de créditos problemáticos. As negociações exclusivas seguem-se dentro de momentos.