Economia portuguesa fecha o ano com o maior crescimento desde 2013

O PIB registou um crescimento de 1,9% no quarto trimestre, o maior em três anos. No conjunto do ano cresceu 1,4%

A economia portuguesa cresceu 1,4% em 2016 de acordo com a estimativa rápida hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatistica. É um valor que fica duas décimas abaixo do registado em 2015, e aquém da meta inicialmente traçada pelo Governo no Orçamento do Estado (o valor era de 1,8%).

A economia da zona euro, por seu lado, cresceu 1,7% no quarto trimestre de 2016, face ao período homólogo, e 0,4% na comparação com o terceiro, divulga hoje o Eurostat, confirmando as primeiras estimativas.

O Produto Interno Bruto (PIB) do conjunto dos 28 Estados-membros da União Europeia (UE) aumentou, por seu lado, 1,8% face ao quarto trimestre de 2015 e 0,5% na comparação com o período entre julho e setembro de 2016.

Segundo o gabinete oficial de estatísticas da UE, dos países para os quais há dados disponíveis, a Roménia registou o maior aumento homólogo do seu PIB (4,8%), seguindo-se a Polónia (3,1%) e a Espanha (3,0%).

Já na comparação com o terceiro trimestre de 2016, a economia da Polónia foi a que mais cresceu (1,7%), seguindo-se as da Lituânia e Roménia (1,3% cada) e a da Bulgária (0,9%).

Na variação em cadeia, foi ainda registado um recuo de 0,5% no PIB da Finlândia.

Portugal viu a sua economia crescer, entre outubro e dezembro últimos, 1,9% face ao quarto trimestre de 2015 e 0,6% face ao terceiro de 2015.