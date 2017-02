Licenciados ganham menos 20% do que em 1998

Compensa estudar em Portugal tendo em vista os rendimentos futuros? A resposta é sim. Contudo, a recompensa é menor do que no passado. Nas últimas duas décadas — desde 1998 — o rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem com ensino superior encolheu 19,5% em termos reais, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 1998, a preços de 2016 — que indica o poder de compra atual do salário naquela altura —, os trabalhadores com formação universitária ganhavam €1518 líquidos por mês, em termos médios. Em 2016, este valor tinha caído para €1223.

O pico, em termos reais, foi atingido em 2004 com €1568. Desde então houve oscilações, mas desde o início da crise económica — e a chegada da troika a Portugal — a evolução real do rendimento salarial dos trabalhadores com ensino superior teve apenas um sentido: sempre a descer. Mesmo em termos nominais — ou seja, sem atualização de preços — o rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem com ensino superior esteve sempre a cair entre 2012 e 2014.

Leia mais na edição deste fim de semana