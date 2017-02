APB: recurso ao Fundo de Resolução é ilegal

Associação Portuguesa de Bancos tem dois pareceres jurídicos que colocam o Fundo de Resolução de fora da solução para os lesados

A participação do Fundo de Resolução na solução para os investidores lesados do papel comercial do BES seria ilegal, afirma Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB).

“A APB tem dois pareceres jurídicos de juristas altamente reputados que confirmam que o Fundo de Resolução não pode participar na solução (para os lesados)”, afirma o presidente da APB.

