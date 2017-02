“A Caixa obrigou-nos a reforçar imparidades, e ainda bem”

Seis anos depois da crise, a banca continua numa situação frágil?

A situação de fragilidade infelizmente teve consequências ao nível do BES e do Banif, que já passaram. Hoje, o sistema financeiro, após o reforço de capitais que o BCP fez e aquele que presumivelmente a Caixa vai fazer, ficará em condições bastante mais adequadas e com um nível de solidez não comparável com o passado. Estamos no caminho certo, a caminho da rentabilidade.



Os bancos continuam a apresentar prejuízos e com problemas no crédito malparado...

Ainda há resultados negativos devido ao nível de imparidades que é exigido, mas a geração de resultados operacionais, antes de imparidades, tem melhorado imenso e como as imparidades têm tendência para cair, a rentabilidade futura do sector será melhor do que foi nos últimos quatro anos.



A linha de ajuda à banca podia ter sido mais bem aproveitada?

Não entendo, nem sei porque é que os €12 mil milhões não foram utilizados na íntegra. Não tenho informação. Mas visto a posteriori podia.

