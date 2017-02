Pharol dispara face a interesse de fundos na Oi

As ações da Pharol têm estado a subir nas últimas semanas e valorizaram 11,5% esta sexta-feira. A animar a antiga Portugal Telecom está o interesse de fundos na Oi

As ações da Pharol, ex-Portugal Telecom, valorizaram esta quarta-feira na Bolsa de Lisboa 11,5% para 0,4360 euros esta sexta-feira. Há 12 sessões consecutivas que o título não cai. As ações valem sensivelmente o dobro do que valiam há um ano, quando se cotavam a 0,2120 euros. Esta semana as ações da Pharol já valorizaram cerca de 50% do capital.

A animar a Pharol, detentora de 27% da Oi, está o interesse dos fundos de investimento na operadora brasileira, com quem a PT se fundiu em maio de 2014. A empresa liderada por Luís Palha da Silva está a beneficiar da notícia desta quarta-feira de que o fundo de investimento Virgo, controlado pelo banco brasileiro Safra, comprou 11% das ações preferências da Oi, o equivalente a cerca de 3% do capital da operadora brasileira.

A especulação em torno do interesse na Oi, que se encontra neste momento num processo de proteção de credores, tem sido muita. A Oi, maior operadora de rede fixa do Brasil, tem uma dívida de 65,4 mil milhões de reais. Esta quarta-feira, a Reuters noticiava que o fundo Cerberus estava a finalizar uma avaliação aprofundada da Oi, para decidir se avança com uma proposta de compra. Não é a primeira vez que se fala no interesse da Cerberus na Oi, mas até agora não houve qualquer iniciativa concreta.