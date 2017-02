BPI e BCP pressionam a bolsa em baixa

PSI20 abre a perder 0,6%, em contraciclo com as principais praças europeias

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em baixa, com o indice PSI20 perder 0,60%, nos 4.532,68 pontos. Para esta quebra, em contraciclo com as principais praças europeias, pesam as descidas do BPI(17,7%) e do BCP (2,05%).

São descidas que marcam mudanças nos dois bancos, No BPI, a quebra segue-se à divulgação, ontemm, dos resultados da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelo CaixaBank,que deu ao grupo catalão o controlo de 84,5%, traz mudanças na administração e levará à saída do banco do índice PSI20. No BCP, é dia de serem admitidas à negociação mais de 14 mil milhões de novas acções, emitidas no âmbito do aumento de capital, o que leva o mercado a antecipar a pressão dos novos títulos.

Numa sessão em que 9 das 18 cotadas do PSI20 abriram em baixa, o sector da energia também está em destaque pela negativa, com a EDP a perder 0,11% e a EDP Renováveis a cair 0,23%.

Em sentido contrário, segue a área das telecomunicações. a NOS ganha 0,56% e a Pharol sobe 2,06%.