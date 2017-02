Rui Horta e Costa, arguido na Operação Marquês, sai da administração dos CTT

Rui Horta e Costa, administrador não executivo dos CTT e um nomes proposto para um novo mandato, renunciou ao cargo depois de ter sido constituído arguido na Operação Marquês

O Correio da Manhã noticiou esta quarta-feira que Rui Horta e Costa é o 21º arguido da Operação Marquês, processo que envolve o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Poucas horas depois, às 13h53, os CTT enviaram um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a afirmar que o gestor renunciou ao cargo de administrador e já não é candidato à mesma função para o próximo mandato, como foi anunciado esta semana.

"Rui Oliveira Horta e Costa comunicou hoje a esta sociedade a sua renúncia ao cargo de administrador não-executivo dos CTT, assim como a sua indisponibilidade para o exercício de idênticas funções no mandato de 2017-2019, por motivos pessoais", lê-se no comunicado dos Correios. O Expresso tentou sem sucesso obter um comentário de Rui Horta e Costa.

Os gestor, que já passou pela administração da EDP e da REN, está indiciado por crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Tornou-se arguido, segundo o Correio de Manhã, na sequência da Operação Marquês, e por via da sua ligação como administrador e acionista de Vale de Lobo, um empreendimento imobiliário no Algarve, financiado pela CGD, quando Carlos Santos Silva e Armando Vara lideravam o banco público.

O jornal diz que Rui Horta e Costa é suspeito de, a par de Diogo Gaspar Ferreira, ter promovido o pagamento ilícito de dois milhões de euros a Armando Vara e Carlos Santos Silva, na sequência do negócio de Vale do Lobo. A Caixa recorde-se tornou-se em 2006 acionista do empreendimento, com uma participação de 25% do capital, e financiou grande parte do investimento. A dívida de Vale do Lobo ao banco público era superior a 300 milhões de euros em 2014, quando a Caixa estava a tentar vender o empreendimento.

