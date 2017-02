“Não me preocupa o BPI ser  uma sucursal de um banco espanhol”, defende Artur Santos Silva

O fundador do banco, Artur Santos Silva reconheceu que a saída do capital do BPI do acionista histórico brasileiro Itaú, na altura em que entrou a Troika, abriu caminho para o desequilíbrio entre os acionistas e para a situação que temos hoje. Ou seja, o BPI controlado em 84,51% pelo Caixabank.



"Quando a troika entrou, o Itaú pensou que o destino de Portugal ia ser o mesmo que o da Grécia, e que o BPI iria ter o mesmo destino que os bancos gregos, e quis sair. Isso desiquilibrou a estrutura acionista do banco", afirmou o banqueiro que fundou o BPI há 35 anos. Santos Silva já tinha sublinhado antes que o Caixabank irá manter a sede do BPI em Lisboa.



Opção de saída do Itaú, acrescentou Santos Silva, "conduziu a que dois acionistas do banco (o Caixabank e a Santoro de Isabel dos Santos) passassem a ter quase 70% do capital".

O destino estava traçado, e o caminho estava aberto para o banco catalão. "Nessa medida a melhor solução que temos para o presente e o futuro é esta. Para sermos um melhor banco para a economia portuguesa, estamos com os acionistas certos, o Caixabank e a Alliaz ", defendeu.



A seguradora alemã Allianz, parceiro histórico do BPI, manteve a sua posição de 8,4% no banco.

Santos Silva elogiou a parceria com a Allianz, defendendo que a seguradora alemã respondeu "sempre de maneira positiva" aos desafios do BPI e respeitava as decisões "desde que se mantivessem as regras de boa governação". "A Allianz esteve sempre alinhada com os interesses do banco", sublinhou o banqueiro.



"O Caixabank quer que o BPI tenha o centro de decisão em Lisboa", frisou ainda Artur Santos Silva, na conferência de imprensa conjunta que deu com o presidente do Caixabank, Gonzalo Gortázar, e com Fernando Ulrich, ainda presidente do BPI.

E acrescentou: "O sector bancário está na situação todos sabem. Esta é uma grande solução para os clientes e os trabalhadores do BPI. E espero que sirva melhor o país". O que é importante, diz Santos Silva, é que "o BPI tenha uma base sólida".