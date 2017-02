Fernando Ulrich deixa de ser presidente executivo do BPI

Vai haver mudanças significativas no novo BPI, agora controlado em 84,5% pelo espanhol CaixaBank.

Passará a haver um novo presidente executivo, Pablo Forero, que substitui Fernando Ulrich. Este passará a presidente do conselho de administração, cargo até agora ocupado por Artur Santos Silva, que será agora nomeado presidente honorário do BPI e presidente de uma nova comissão do conselho de administração dedicada à responsabilidade social.

Estas mudanças vão ser propostas na assembleia geral do BPI prevista para 26 de abril pelo CaixaBank que, ficou a saber-se esta quarta-feira, passou a ter 84,5% do BPI na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) lançada em abril do ano passado.

O anúncio de Ulrich e Santos Silva de que não pretendiam manter-se nos cargos que ocupavam é acompanhado também pelos administradores executivos Maria Celeste Hagatong e Manuel Ferreira da Silva. As alterações nos órgãos sociais do BPI estão ainda sujeitas à luz verde do Banco Central Europeu.

Em comunicado enviado ao mercado, o BPI refere que José Pena do Amaral, Pedro Barreto e João Oliveira Costa vão manter-se na comissão executiva no próximo mandato, a que vai presidir Pablo Forero, que integra a equipa do CaixaBank desde 2009. Vão também ser administradores executivos Alexandre Lucena e Vale, António Farinha de Morais, Francisco Manuel Barbeira, Ignacio Alvarez Rendueles e Juan Ramon Fuertes.

Além destes nomes, estarão no conselho de administração, como não executivos, António Lobo Xavier (como vice-presidente), Carla Bambulo, Gonzalo Gortázar, Javier Pano, Juan Antonio Alcaraz, Lluis Vendrell, Tomás Jervell e Vicente Tardio.

No mesmo comunicado enviado ao mercado, o conselho de administração exprimiu votos de agradecimento a todos os que renunciaram aos mandatos como administradores não executivos, entre os quais Armando Leite de Pinho, Carlos Moreira da Silva e Mário Leite da Silva em representação da Santoro de Isabel dos Santos que vendeu a sua posição no banco. E também aos que manifestaram vontade de não renovar o mandato como executivos, considerando "o inestimável contributo de Maria Celeste Hagatong e Manuel Ferreira da Silva, que estiveram na comissão executiva durante 18 e 16 anos, respetivamente".

Em relação a Artur Santos Silva, fundador em 1981 da Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) e em 1985 do BPI, primeiro banco privado após as nacionalizações de 1975, o conselho de administração manifestou "reconhecimento e gratidão pela visão, capacidade de iniciativa e determinação", com que fundou o grupo, valorizando-o e transformando o BPI num banco de referência.

Quanto a Fernando Ulrich o conselho de administração agradeceu a "contribuição fundamental que deu ao longo de 34 anos para a afirmação, prestígio e resultados do banco". E, sublinhou a sua prestação como presidente executivo do BPI nos últimos 13 anos e presidente do conselho de administração do Banco de Fomento Angola, em particular pelo seu desempenho e o da sua equipa "no período mais difícil da crise financeira que se iniciou em 2008".