Concluída a OPA, BPI cai mais de 5%

O BPI arrancou a sessão desta quarta-feira em queda acentuada, com os títulos a perder mais de 5%, para 1,066 euros, bem abaixo dos 1,134 euros oferecidos pelo Caixabank, na oferta pública de aquisição (OPA) concluída na terça-feira. Sem o efeito da OPA, e com a perspetiva de ficar com a liquidez muito reduzida, as ações do BPI perdem o gás e desvalorizam, sublinha um analista ouvido pelo Expresso. A falta de liquidez é agora um dos maiores riscos do BPI em bolsa.

Esta quarta-feira ficar-se-á a saber quanto capital do BPI passou para as mãos do Caixabank, mas tudo indica que a participação será superior a 75%. Isabel dos Santos (18,6%), o grupo Violas (2,6%) e o BIC (cerca de 2%) venderam as suas participações. Também terão alienado participações acionistas, que embora não sejam qualificados, têm posições à volta de 1% do capital. Resta apurar se a alemã Allianz se desfez dos seus 8,4%.

Segundo o jornal "Público", a seguradora terá mantido a posição para assegurar a colocação dos seus produtos. Mas há analista a admitir que poderá ter vendido. Os resultados da OPA serão conhecidos esta quarta-feira às 16:30 e só nessa altura se saberá com certeza, quem vendeu e com quanto ficou o Caixabank. Se ficar com mais de 90% do capital, poderá lançar uma OPA potestativa e tirar o banco de bolsa.