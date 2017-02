BCP afunda 12% em Bolsa a dois dias de estreia das novas ações

As ações do Millennium bcp afundaram 12,1% esta terça-feira, a dois dias da estreia em Bolsa das novas ações relativas ao aumento de capital do banco.

A queda de hoje anula os ganhos que o título registou desde que deixaram de negociar em Bolsa os direitos de subscrição ao aumento de capital do banco.

O BCP seguia a cair 10,21% para 0,1557 euros (16H15). O índice Stoxx Europe 600 para a banca cai 0,6%.

"Daqui a dois dias começam a negociar as novas ações do banco e há entidades que podem estar a deixar vender 'curto', (vender a descoberto) na ideia de que daqui a dois dias chegam as novas ações", explica a equipa de análise do BiG.

Ontem, o BCP foi o único título em Lisboa a encerrar positivo, a subir 3,28%, após ter anunciado que o aumento de capital foi totalmente subscrito e que vai reembolsar os 700 milhões de euros restantes de ajuda pública.

Desde o início de 2017, as ações do BCP perdem 17% enquanto o índice Stoxx Europe 600 para a banca soma 1,3%.