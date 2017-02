Bolsa de Lisboa abre em terreno positivo, com BCP a subir e BPI a cair

A Bolsa abriu em alta a subir 0,11%, mantendo a tendência de sexta-feira. Ações do BCP estão a subir 1,25% para 17 cêntimos e as do BPI afundam mais de 5% para 1,07 euros

A Bolsa de Lisboa abriu a semana em alta, com o PSI20 a subir 0,11% para 4.628,05 pontos, depois de na sexta-feira ter encerrado em terreno positivo.

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou na sexta-feira a avançar 2,77% para 4.622,82 pontos, o melhor desempenho entre as praças europeias de referência, que também fecharam o dia positivas, mas com ganhos menores.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 valorizaram-se e seis ficaram no 'vermelho', com o BCP em destaque a subir 1,25% para 17 cêntimos, depois de concluído o aumento de capital na sexta-feira, com sucesso. A colocação da operação de aumento de capital do BCP, liderado por Nuno Amado, superou as expectativas, tendo a procura superado a oferta em mais de 20%. O banco anunciou que a BlackRock passou a deter mais de 3% do capital no âmbito da operação.

Já o título do BPI está descer 5,39% para 1,07 euros, a um dia de terminar o período de oferta da oferta pública de aquisição do CaixaBank. O banco espanhol oferece 1,134 euros por cada ação do banco liderado por Fernando Ulrich.

Entre as maiores subidas, depois do BCP estão a Mota Engil (1,09%), a Sonae SGPS ( 0,75%) e a Jerónimo Martins (0,35%) e entre as maiores descidas a seguir ao BPI estão os CTT (1,14%) e a NOS (0,63%).