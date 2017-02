Autarcas do Norte unem-se para criar empregos

Cinco comunidades intermunicipais do Norte pegaram nos fundos do Portugal 2020 para incentivar o empreendedorismo e apoiar meio milhar de empresas

É uma das novidades do Portugal 2020 face a anteriores quadros comunitários. Pela primeira vez na história dos fundos europeus, os autarcas — através das chamadas comunidades intermunicipais (CIM) — estão a receber incentivos para promover o empreendedorismo. Estes programas supramunicipais de apoio à criação de emprego a nível local já arrancaram e prometem multiplicar-se em iniciativas ao longo de 2017 e 2018.

O Expresso fez a ronda pela região Norte, onde cinco comunidades intermunicipais (CIM) estão a investir €2,2 milhões no apoio à criação de novas empresas e ao aumento do emprego em empresas já constituídas, com o patrocínio de €1,8 milhões do Norte 2020. Em conjunto, esperam incentivar cerca de meio milhar de empresas.



