Governo não vai pagar acessos ao Montijo

As várias hipóteses de investimento no Montijo — para transformar os 1000 hectares da Base Aérea nº 6 no novo aeroporto complementar da Portela — têm custos que vão dos €200 milhões até mais de €300 milhões. Precisamente para escolher o investimento mais adequado a este projeto, o Governo vai assinar, a meio de fevereiro, um Memorando de Entendimento com a ANA, concessionária dos aeroportos portugueses. O Expresso sabe que este memorando prevê que a ANA analise as soluções de acessibilidades com as autarquias abrangidas no projeto. Neste sentido, a Câmara do Montijo propõe que “a Transtejo utilize navios panorâmicos para assegurar as ligações dedicadas ao novo aeroporto”. O Governo, por seu turno, coloca duas prioridades: que o novo aeroporto comece a funcionar depressa e que o Governo não pague custos diretos com as obras da nova infraestrutura.

A cerca de duas semanas da assinatura do memorando entre o Governo e a ANA — que contará com a presença do primeiro-ministro António Costa e dos responsáveis da Vinci, que controla e gere a ANA — prevê-se que a ANA e as autarquias cheguem a um acordo sobre as acessibilidades rodoviárias necessárias ao aeroporto e sobre os respetivos custos.

