“Temos muita confiança no BPI e na sua gestão”, diz presidente do CaixaBank

"Temos muita confiança no BPI e na sua administração, e acreditamos na sua capacidade de criar valor", afirma Gonzalo Gortazar, presidente executivo do CaixaBank, maior acionista do banco liderado por Fernando Ulrich, com uma participação superior a 45%. Uma confiança que diz se afirmou "depois de uma presença de mais de 20 anos" e perante uma administração que conseguiu criar valor " num contexto muito difícil para o sector e para o país (Portugal)", defendeu Gortázar.

A oferta pública pública (OPA) sobre o BPI será concluída com sucesso na próxima semana, afirmou Gonzalo Gortázar. Antes o presidente do Conselho de Administração já tinha dito que apesar do investimento em Portugal o rácio de solvabilidade vai aumentar de 11% para 12%, como o previsto. Com a OPA serão conseguidas sinergias de 120 milhões de euros em dois anos, adiantou Gortázar, na conferência de imprensa de apresentação de resultados.

"Somos o maior banco ibérico, o que é uma responsabilidade e um desafio. Esperamos que a OPA seja concluída com êxito na próxima semana", frisou o gestor. O Caixabank tem mais de 45% do BPI, e o sucesso da OPA depende da compra de pelo menos 51% do capital.