Receitas totais da Vodafone Portugal crescem 2%

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 2% no terceiro trimestre do exercício da empresa, terminado em dezembro, em termos homólogos, chegando aos 250,4 milhões de euros. Contudo, recuaram 3% face ao trimestre anterior. Na mesma linha foi o crescimento das receitas de serviços da operadora, que subiram 2,2%, de acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira pela empresa liderada por Mário Vaz. As receitas de serviços atingiram os 227 milhões de euros entre outubro e dezembro do ano passado, uma subida homóloga de 2,2%. Todavia, face ao segundo trimestre, caíram 4%.

Este desempenho revela uma evolução positiva do principal indicador de negócio pelo quinto trimestre consecutivo", afirma a operadora de telecomunicações, em comunicado. O atual ano fiscal da Vodafone teve início em abril de 2016 e termina em março deste ano.

A operadora explica que o desempenho nos três meses terminados em dezembro "traduz uma estabilização do segmento móvel, impulsionada por uma oferta cada vez mais completa e competitiva e um crescimento sustentado do segmento fixo, em particular da televisão por subscrição, na qual a Vodafone é o operador que mais cresce há 12 trimestres consecutivos".

A Vodafone Portugal adianta ainda que os clientes fixos aumentaram para 571 mil no terceiro trimestre em análise, em termos homólogos. "Os resultados positivos alcançados durante o terceiro trimestre e os elevados níveis de notoriedade da Vodafone Portugal, reconhecidos pelos clientes e pelo mercado em estudos independentes, indicam que continuamos a caminhar na direção correta", afirma o presidente executivo da operadora, no comunicado.

No segmento móvel, o número de clientes de quarta geração móvel (4G) ultrapassou 1,2 milhões, "fruto de um acréscimo de 89%" em termos homólogos, aponta ainda a operadora.