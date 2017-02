Telecomunicações puxam pela bolsa

15 das 18 cotadas abriram a sessão com ganhos

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em alta, em linha com as principais praças europeias, animada por sectores como o das telecomunicações, com a NOS a ganhar 0,40% e a Pharol a subir 0,78%,

A liderar nos ganhos no início da sessão está o BCP (2,7%), mas entre os destaques positivos estão, também, a Sonae (0,25%), a Corticeira Amorim (1,03%) e a EDP (0,33%).

Montepio e Sonae Capital seguem inalterados e em baixa está apenas a EDP Renováveis (-0,27%), num dia em que os mercados esperam indicações da Reserva Federal norte-americana sobre as taxas diretoras, procurando também indicações sobre a política monetária dos Estados Unidos.

Na sessão de ontem a praça lisboeta fechou a cair 0,14%, nos 4.475,03 pontos, acompanhando as principais bolsas europeias-