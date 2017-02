Dívida pública aumenta €9,5 mil milhões num ano

Em 2016, a dívida pública portuguesa somou 241,1 mil milhões de euros. Para o aumento de 4,1% contribuíram as emissões líquidas de títulos, com destaque para as emissões de de Tesouro de rendimento variável

A dívida pública portuguesa atingiu os 241,1 mil milhões de euros em 2016, o que representa um aumento de 9,5 mil milhões face a 2015, anunciou esta manhã o Banco de Portugal.

Para o aumento de 4,1% da dívida pública contribuíram as emissões líquidas de títulos (11,2 mil milhões de euros), com destaque para as emissões de de Tesouro de rendimento variável, "um novo instrumento que pemitiu captar cerca de 3,3 mil milhões de aplicações das famílias", refere o comunicado do BdP.

As emissões de certificados do Tesouro, também subscritos por famílias, também aumentaram. num total de 3,4 mil milhões de euros.

Já os empréstimos caíram 5,6 mil milhões de euros, com o contributo do reembolso antecipado de 4,5 mil milhões de euros concedidos pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira.

De acordo com o BdP, o aumento da dívida pública no ano passado foi superior às necessidades de financiamento das administrações públicas, o que permitiu uma acumulação de depósitos de 4000 milhões de euros.

Assim, diz o comunicado, o aumento da dívida pública líquida de depósitos foi de 5,5 mil milhões de euros, totalizando 223,8 mil milhões no final do ano