Dieselgate. Bosch indemniza os consumidores e vendedores norte-americanos

A multinaciional alemã Robert Bosch GMbH vai pagar indemnizações no valor de 327,5 milhões de dólares (227,6 milhões de euros) aos consumidores norte-americanos de veículos da Volkswagen que foram afetados pelo escândalo Dieselgate.

Em comunicado, a Bosch afirma que as compensações vão permitir resolver o diferendo com os clientes da VW, vendedores da marca e suas subsidárias, no âmbito da polémica à volta da manipulação da emissão de gases poluentes nos veículos da VW.

O acordo terá, agora, de ser aprovado pelo Tribunal Federal da Califórnia, a 14 de fevereiro e surge depois dos proprietários dos veículos em causa terem processado a Bosch, reclamando que a empresa ajudou a desenhar o software que permitiu à VW manipular as emissões poluentes.

Entretanto, de acordo com a Agência Reuters, a VW aceitou pagar pelo menos 1,26 mil milhões de dólares para retomar 80 mil veículos poluentes com motores a diesel de três litros e poderá, ainda, ter de pagar 4000 milhões de euros nos Estados Unidos.

Anteriormente, a VW já tinha aceitado pagar 10,3 mil milhões de dólares para retomar 475.000 veículos poluentes com motores a diesel de dois litros.