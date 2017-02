CGD. Macedo e Vilar pedem ajuda a trabalhadores para atingir objetivos

No primeiro dia em que iniciam funções como presidente executivo da CGD e presidente do Conselho de Administração, Paulo Macedo e Emílio Rui Vilar, respetivamente, não perderam tempo e dirigiram-se aos trabalhadores do banco público no sentido de os envolver nos desafios que têm pela frente.

Na carta a que o Expresso teve acesso afirmam que a Caixa "é um banco líder no panorama bancário português, com uma marca forte e uma grande equipa" e que a "ambição que temos pela frente é elevada e requer um grande envolvimento de todos, para conseguirmos atingir os objectivos propostos de melhor eficiência, menos risco e maior rentabilidade".

Paulo Macedo e Rui Vilar lembram ainda que o sistema bancário atravessa um período desafiante e que terá de se ajustar e "reposicionar rapidamente para fazer face às novas tendências de evolução do negócio bancário na Europa".

Não deixam de referir também, de forma clara, que " a capitalização e reestruturação da Caixa é uma grande oportunidade que nos é dada - a todos - de colaboração nesse processo de relançamento da instituição, como uma referência no financiamento da economia nacional".

Sublinham que a tarefa que têm pela frente "é uma grande responsabilidade, porque o país está a realizar um investimento elevado na Caixa , numa época de recursos mais escassos, e exigirá justamente que o mesmo seja bem aplicado e, se falharmos, dificilmente nos será dada outra oportunidade".

Paulo Macedo e Rui Vilar acrescentam ainda, em tom de convocação, aos trabalhadores do banco público: "É por isso tempo de executar, de agir, de trabalhar e de focarmos toda a energia na concretização da recapitalização e reestruturação da nossa instituição, mas também na melhoria dos serviços aos nossos clientes e na criação de valor, permitindo encarar o futuro com otimismo e confiança".