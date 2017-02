Bolsas sobem com resultados mas Lisboa fecha em queda

As bolsas europeias fecharam em alta, num dia animado por resultados positivos de empresas. Lisboa fechou em queda com os CTT a registar novo mínimo histórico. Os juros da dívida soberana subiram.

As bolsas europeias subiram esta quarta-feira animadas com resultados de empresas acima do previsto, mas a praça portuguesa fechou em queda num dia de subida dos juros da dívida soberana.

O PSI-20 caiu 0,16% enquanto o índice Stoxx Europe 600 ganhou 0,8%.

Os CTT desvalorizaram 3% fechando nos 5,0 euros certos, depois de, durante a sessão, terem descido ao novo mínimo de sempre de 4,936 euros.

Os Correios surpreenderam o mercado com um segundo alerta sobre os resultados de 2016 e foram castigados em Bolsa, com perdas de 14% na segunda-feira. Ontem, as ações desceram menos, já que estavam protegidas pela proibição de aposta na sua queda por parte do regulador.

Ainda a pressionar o índice acionista português, esteve a queda dos títulos do setor da energia. A Galp Energia recuou 0,88% para 13,5 euros e a EDP perdeu 0,67% para 2,67 euros.

A minimizar as perdas em Lisboa, estiveram as subidas do BCP, que avançou 4,54% para 0,1635 euros, no primeiro dia em que já não negociaram os direitos de subsrição do aumento de capital. Também a Jerónimo Martins subiu (0,22%) e a maior subida percentual foi a da Pharol, que ganhou 9% para 0,279 euros.

Europa a subir

Nas restantes praças europeias, viveu-se um dia solarengo animado com resultados de empresas acima do previsto e perspetivas optimistas, incluindo da Volvo e da Siemens.

A contribuir para o sentimento positivo na Europa, que recupera de três dias de quedas consecutivas nas ações, estão também indicadores positivos sobre a indústria transformadora em janeiro.

Nos Estados Unidos, O dia está a ser de sol com nuvens em Wall Street, já que o Dow Jones segue estável, o S&P 500 cai 0,15% e o Nasdaq ganha 0,3% (17H30).

Na frente de resultados, a gigante Apple superou as estimativas dos analistas ao apresentar vendas maior que o esperado de 78,3 milhões de iPhones no trimestre findo em Dezembro.

Esta quarta-feira, termina a reunião de dois dias da Reserva Federal. No mercado, espera-se que mantenha as taxas nos actuais 0,5%-0,75%.

Juros sobem

Os juros da dívida soberana subiram esta quarta-feira na zona euro. No caso da dívida portuguesa a 10 anos, os juros voltaram a ultrapassar a barreira dos 4,2%.

Mas os custos de financiamento da França estão em destaque, a sofrer um agravamento no mercado de de obrigações, devido a incerteza política no país.

Os investidores temem que a Frente Nacional possa subir ao poder, no pior dos cenários, com o 'Frexit' a surgir como hipótese, nessa situação.

Os juros da dívida soberana francesa subiram esta quarta-feira para o máximo dos últimos 17 meses, atingindo os 1,13%, segundo dados da Reuters.

O diferencial face aos juros da dívida alemã disparam para 64 pontos base, um máximo de quase três anos.

Em geral, os juros da dívida da zona euro seguem pressionados e os últimos dados apontam para um maior crescimento económico e inflação mais alta. O que é lido como um sinal de que o Banco Central Europeu poderá ter de reduzir a política de estímulos, que tem mantido baixos os juros da dívida dos países da região.

O dólar recuperou depois de em janeiro ter registado o pior desempenho das últimas três décadas, com uma desvalorização do índice do dólar de 2,6%.