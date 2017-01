Produção de petróleo da Galp cresce 15,6%

A Galp Energia alcançou no quarto trimestre de 2016 uma produção petrolífera de 82,7 mil barris por dia, mais 15,6% do que o volume médio diário do terceiro trimestre, informou a empresa num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A produção do quarto trimestre, já deduzidas as entregas a terceiros ao abrigo de contratos de partilha de produção, ficou também 67,9% acima da registada no quarto trimestre de 2015.

No segmento de refinação e distribuição, o processamento de matérias-primas da Galp no quarto trimestre de 2016 foi de 28,8 milhões de barris de petróleo, em linha com o quarto trimestre de 2015, mas 1,9% abaixo do trimestre imediatamente anterior.

Já a área de gás natural observou um crescimento trimestral de 6,4% nas vendas totais de gás, para 1,86 mil milhões de metros cúbicos, dos quais 1,05 mil milhões a clientes diretos e 814 milhões em vendas internacionais na divisão de "trading".

A Galp publicará os seus resultados completos do ano 2016 no dia 21 de fevereiro.