Governo lança hoje 60 medidas para a Indústria 4.0

A apresentação da iniciativa vai decorrer em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria

O ministro da Economia lança esta segunda-feira um conjunto de 60 medidas da iniciativa “Indústria 4.0 - Economia Digital”, que vai envolver 50 mil empresas e prevê mais de 2.000 milhões de euros de investimento nos próximos anos. “Vamos apresentar 60 medidas que foram trabalhadas com um grupo de empresas e empresários que se juntaram a nós, com a COTEC e com a Deloitte”, disse à Lusa o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Segundo o governante, estas medidas incluem formação e capacitação de recursos humanos, de cooperação tecnológica, de adaptação legal e normativa, “medidas de amplo espetro que o que pretendem é fazer com que haja uma aceleração dos processos de digitalização de indústria”. O objetivo é que “Portugal chegue à Indústria 4.0, a esta revolução que está já acontecer, que chegue no pelotão da frente e não que chegue como chegou noutras revoluções industriais, atrasado, e que perca este comboio”, salientou Manuel Caldeira Cabral. “Estas medidas vão incluir, por exemplo, na área da formação, 20 mil pessoas em ofertas de formação de competências digitais, vão mobilizar fundos estruturais dedicados à Indústria 4.0 em 400 milhões [de euros], vão envolver 50 mil empresas em medidas incluídas na estratégia nacional de digitalização da economia”, adiantou o governante. “No total, obviamente que grande parte deste investimento será feito pelas empresas, pela indústria, pela colaboração de empresas de setores industriais e startups [empresas em início de atividade] digitais, o que se prevê é que nos próximos anos haja mais de 2.000 milhões [de euros] de investimento em Portugal em inovação dirigida à área de digitalização da indústria, da digitalização das atividades”, acrescentou. A apresentação das 60 medidas para a “Indústria 4.0 - Economia Digital” decorrerá em Leiria e contará com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Economia, e do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. No evento será assinado o protocolo de cooperação entre o Governo e a COTEC - Portugal.