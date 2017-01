Lisboa espera este ano 160 mil congressistas

Prevê-se mais um ano em alta para congressos. Lisboa já tem confirmados 170 eventos empresariais em 2017, envolvendo ao todo 160 mil participantes, o que além de congressos internacionais e cimeiras como a Web Summit também englobam reuniões de empresas, lançamentos de marcas ou outras iniciativas associadas a negócios. Entre estes, e segundo o Turismo de Lisboa, 76 incluem-se nos critérios da ICCA, a Associação Internacional de Congressos e Convenções, representando um crescimento face a 2016, ano em que os congressos e eventos empresariais totalizaram na região cerca de 120 mil participantes.

Atrair ainda mais congressos, e já este ano, é a meta do Turismo de Lisboa, com o novo programa apoiado pelo fundo que resulta das taxas turísticas cobradas nos hotéis e que tem para 2017 uma dotação de €350 mil. “Vai ser mais um instrumento de incentivo que vamos começar agora a trabalhar, e ainda há muitos eventos em fase de candidatura”, adianta Paula Oliveira, diretora executiva do Turismo de Lisboa. “A ideia é conseguir captar mais congressos para Lisboa e privilegiando a época baixa.”

