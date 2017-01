Reforma da supervisão financeira a caminho

Depois de 11 anos à frente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Carlos Tavares vai agora coordenar o grupo de trabalho que irá dedicar-se à reforma do modelo de supervisão financeira portuguesa. As debilidades da arquitetura da regulação financeira em Portugal e as falhas ao nível da supervisão, postas a nu pelos sucessivos casos que têm afetado a banca portuguesa, e de que o colapso do BES e a nacionalização do BPN são exemplos claros, ditaram a necessidade de reformar o sistema.

