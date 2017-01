Empregadores vão à escola contratar

52 empresas vão levar centenas de vagas ao IBS Career Forum, o evento de recrutamento da ISCTE Business School

Soma 14 edições e continua a posicionar-se como o principal evento de recrutamento da ISCTE Business School (IBS). O IBS Career Forum, organizado pelo IBS Career Services, o centro de carreiras da IBS, está de volta. De 1 a 2 de fevereiro, no átrio do edifício II do ISCTE-IUL estarão 52 empresas com centenas de oportunidades de emprego para preencher. Nádia Leitão, coordenadora do IBS Career Services, realça que “apesar deste ser um evento criado a pensar nos alunos da escola, a participação é aberta a estudantes de outras instituições”.

Segundo os dados oficiais da instituição, a IBS tem uma taxa de empregabilidade de 98%, um ano após a conclusão da licenciatura, e de 99%, um ano após a conclusão do mestrado. Resultados para que tem contribuído o IBS Career Forum, criado pela instituição. “O evento é desenvolvido para estimular estas taxas já elevadas, uma vez que tem como objetivo dar a conhecer aos alunos da IBS os diversos processos de recrutamento e seleção em diferentes áreas de negócio, promover a empregabilidade dos recém-graduados e aproximar os alunos do mercado empresarial”, explica Nádia Leitão.

Ligação às empresas

À semelhança do que tem sucedido em edições anteriores, o evento voltará a reunir um conjunto de empresas de referência, desde grandes empregadores nacionais a multinacionais, com o objetivo de selecionarem os melhores talentos. Confirmada está a presença de firmas como a Accenture, Banco Santander Totta, BDO, Deloitte, EDP, Everis, EY, Glintt, Hays, KPMG, PwC, Solvay, grupo Brisa, Jerónimo Martins, Procter & Gamble, Vodafone, Nestlé, REN, Samsung, Sonae e muitos outros, num evento que junta decisores de topo dos recursos humanos de áreas como a auditoria, banca, consultoria, grande consumo, recursos humanos, retalho, serviços e tecnologia.

A edição deste ano estará dividida em dois dias. O primeiro, a 1 de fevereiro, focará o recrutamento de profissionais da área da consultoria e sector financeiro. O segundo, 2 de fevereiro, as áreas de marketing, retalho e serviços. Além da partilha de informações entre alunos e empresas e dos processos de recrutamento, o evento contemplará diversos workshops temáticos e speed interviews (entrevistas rápidas, com duração máxima de cinco minutos) com candidatos selecionados pelas empresas. “Criámos este ano mais speed interviews e as candidaturas para estas apresentações já esgotaram”, destaca. A IBS vai também manter o sistema Beamian, um dispositivo móvel que permite ler o cartão de estudante dos alunos e transferir de forma automática para a empresa os seus dados, currículo e candidatura.

Segundo Nádia Leitão, “apenas 48 horas depois de abertas as inscrições, o IBS Career Forum já recolheu perto de 400 inscrições”. Um número que para a responsável do centro de carreiras comprova o crescente interesse dos jovens por estes eventos de recrutamento e demonstra também que “os estudantes, eventualmente fruto da crise que se viveu em Portugal e onde muitos viram os seus pais desempregados e com dificuldades para voltar ao mercado de trabalho, estão mais preocupados com a empregabilidade e mais orientados para a procura de emprego e para a importância destes contactos com as empresas”. As inscrições para participar no IBS Career Forum são obrigatórias e decorrem até 1 de fevereiro.