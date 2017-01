“A resolução do BES foi uma estupidez monstruosa”

Em 2011, numa entrevista ao “Jornal de Negócios”, disse: “O poder económico está de cócoras perante o poder político.” Mantém essa avaliação?

Mais do que nunca. Veja o que se passa com o salário mínimo e a TSU.

Como olha para o desempenho do atual Governo e os acordos com o Bloco e o PCP?

Não faço comentários políticos.

Prefere não partilhar as suas opiniões?

É uma situação que... é sui generis. Temos um Governo de maioria socialista que está dependente do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Até quando? Já se começa a ver sinais. Há um momento em que as ideologias políticas vêm ao de cima. E acho que estão a vir.

