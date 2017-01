Tesla entrou esta sexta-feira em Portugal

O fabricante norte-americano de automóveis elétricos Tesla entrou esta sexta-feira, formalmente, no mercado português, passando a aceitar encomendas de clientes portugueses, a quem entregará os veículos matriculados no mercado nacional. Desta forma, os Tesla que circulam em Portugal deixam de ser importados através da Holanda. A empresa explica que as compras no mercado nacional também podem ser feitas on-line, através da página oficial desta marca.

A Tesla prevê que as primeiras encomendas feitas diretamente pelos clientes portugueses para os veículos Model S e o "SUV" Model X serão entre entregues entre abril e junho em Lisboa, onde a marca vai abrir uma loja com espaço de exposição e um centro de serviços para assistência técnica e manutenções no segundo semestre.

Um dos atributos dos veículos elétricos da Tesla continua a ser a sua larga autonomia. A marca refere que no caso do Model S 100D, a autonomia de circulação com a mesma carga de bateria é da ordem dos 632 quilómetros.

Alé da autonomia a Tesla constroi veículos rápidos, com um desempenho de condução desportiva. No caso do Model S 100D a aceleração dos 0 aos 100 quilometros/hora é de 2,7 segundos.

No caso do utilitário desportivo ("SUV") da Tesla, o Model X com tração integral, a marca refere que tem uma autonomia de 565 quilómetros com a mesma carga de bateria. O Model X pode ser configurado com sete lugares e acelera dos 0 aos 100 quilometros/hora em 3,1 segundos.

Os preços de venda ao público dos Tesla em Portugal começam nos 76.300 euros para o Model S e nos 107.000 euros para o Model X.