Lucro do banco suíço UBS afunda 47%

O grupo financeiro UBS obteve em 2016 um resultado líquido de 3,3 mil milhões de francos suíços (o equivalente a 3,08 mil milhões de euros), um valor que fica 47% abaixo do lucro alcançado em 2015.

Considerando apenas o quarto trimestre, o lucro do UBS de outubro a dezembro cifrou-se em 738 milhões de francos suíços (689 milhões de euros), ficando 10,8% abaixo do trimestre anterior e 22,2% aquém do lucro no trimestre homólogo de 2015.

O resultado antes de impostos teve uma melhoria no quarto trimestre, por comparação com igual período do ano anterior, mas no conjunto de 2016 ficou ainda abaixo do resultado obtido em 2015.

O UBS realça que 2016 foi um ano com "condições de mercado muito desafiantes e incerteza geopolítica e macroeconómica", mas que ainda assim obteve "resultados sólidos". O ano ficou marcado por custos com litígios e questões regulatórias, mas também despesas de reestruturação do grupo.

O banco suíço enfatiza que conseguiu no ano passado intensificar o programa de corte de custos, poupando em 2016 cerca de 1,6 mil milhões de francos suíços (quase 1,5 mil milhões de euros).