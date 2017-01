Nova administração da Caixa toma posse a 1 de fevereiro

O Banco Central Europeu já deu luz verde à comissão executiva da Caixa, liderada por Paulo Macedo. O Ministério das Finanças adianta que a tomada de posse é a 1 de fevereiro

Iniciarão funções a partir do próximo dia 1 de fevereiro, o ex-ministro da Saúde, Paulo Macedo, que assume a presidência executiva e Emílio Rui Vilar, como presidente do Conselho de Administração. Os administradores executivos serão Francisco Cary, João Tudela Martins, José de Brito, José João Guilherme, Maria João Carioca e Nuno de Carvalho Martins. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Ministério das Finanças. Paulo Macedo vai substituir António Domingues que saiu no final do mês de Dezembro.

"O Banco Central Europeu concluiu esta quarta-feira o processo de avaliação da idoneidade e adequação do presidente do Conselho de Administração, do presidente da Comissão Executiva, assim como dos restantes administradores executivos da Caixa Geral de Depósitos, propostos para o mandato 2017-2020 pelo Ministro das Finanças", lê-se no comunicado.

Completada a nomeação dos administradores executivos, serão submetidos ao BCE, e sujeitos ao processo de avaliação de idoneidade e adequação, os administradores não executivos. Desconhece-se para já quem são os nomes propostos.