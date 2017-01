Investigação. Bial assina contrato de €37 milhões com Estado

A farmacêutica da família Portela assina com o Estado um contrato de investimento para investigação dos sistemas nervoso central e cardiovascular

A farmacêutica Bial e o Estado assinam esta segunda-feira na sede da empresa, na Trofa, um contrato no valor de 37,4 milhões, destinado a financiar a investigação nas áreas dos sistemas nervoso central e cardiovascular.

Este contrato é um primeiro efeito da aprovação pelo Governo, em dezembro, de benefícios fiscais para investimentos industriais. O contrato, de acordo com a informação da Bial, está em vigor no biénio 2017/18. A assinatura, esta segunda-feira de manhã, contará com a presença do primeiro-ministro António Costa.

No centro de Investigação & Desenvolvimento da Trofa trabalham 100 investigadores de nove nacionalidades, focados na investigação de novas soluções de tratamento do sistemas nervoso e cardiovascular.

A Bial, da família Portela, é a maior farmacêutica portuguesa. Nos últimos 25 anos, sintetizou 12 mil moléculas e patenteou 1300 marcas. O primeiro medicamento da empresa, um antiepilético (Zebinix) está aprovado em 43 países, sendo comercializado vários países europeus e nos Estados Unidos.