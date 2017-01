Subida do preço das casas leva Portugal ao top 4 da UE

O preço das casas na Europa está a subir e Portugal é um dos países que lidera esta tendência de alta, com a segunda maior subida da zona euro e a quarta entre os 28 membros da União Europeia.

Os últimos números do Eurostat, referentes ao terceiro trimestre de 2016, mostram que no espaço de um ano este indicador cresceu 3,5% na zona euro, 4,3% na União Europeia e 7,6% em Portugal.

Neste ranking sobre a evolução dos preços da habitação elaborado pelo gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, Portugal mais do que duplica a média da zona euro e fica apenas atrás da Hungria (11,6%), Letónia (10,6%) e Bulgária, enquanto a vizinha Espanha apresenta uma percentagem de 4%.

Já o Chipre e a Itália contrariam o desempenho geral da Europa neste indicador, registando uma descida dos preços na ordem dos 3,3% e dos 0,9%, respetivamente.

Na análise feita a partir de uma comparação direta com os três meses anteriores (julho/setembro vs. abril/junho) as subidas são menos acentuadas, ficando nos 1,3% na zona euro e em Portugal, ligeiramente abaixo dos 1,5% da União Europeia. Na variação em cadeia, há 13 países onde os preços subiram mais do que no território nacional.

No entanto, quando a comparação considera a história dos últimos trimestres, torna-se claro que os preços estão a subir em termos homólogos — o aumento em Portugal bate sempre a média europeia e a tendência é de aceleração. No último trimestre de 2015 os preços tinham subido 2,6% na zona euro, 3,5% na UE e 5% em Portugal, então no oitavo lugar entre 28 países, numa tabela em que faltam apenas os dados relativos à Grécia.

Feitas as contas, entre o final de 2015 e o terceiro trimestre de 2016, as variações face a período homólogo são de 0,8 pontos percentuais na zona euro, em linha com a União Europeia, e de 1,3 pontos percentuais em Portugal.