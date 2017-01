Salário mínimo ainda abaixo de 1975

Em termos reais atingirá este ano o segundo maior valor desde a sua criação, em 1974

Eram apenas €16,5 — à época, 3300 escudos — quando o salário mínimo foi criado em Portugal, em 1974, subindo para os €20, em 1975. Parece pouco, mas, em termos reais, ou seja, do poder de compra, o salário mínimo valia mais do que hoje. É essa a conclusão da atualização dos valores do salário mínimo, utilizando a média anual do Índice de Preços no Consumidor. A preços de 2016, o salário mínimo de 1974 atingia os €539, subindo para o máximo de €557 em 1975. Desde então, foi sempre mais baixo, o que significa que os aumentos não conseguiram acompanhar a inflação.

Este ano, o salário mínimo sobe para €557 em termos nominais, a que correspondem €549 em termos reais (preços de 2016), considerando a inflação prevista. Fica ainda abaixo de 1975, mas é o valor mais elevado desde então em termos reais, ultrapassando finalmente o nível de 1974. O Governo comprometeu-se com um salário mínimo de €600, em 2019, no fim da legislatura. Um valor que, caso se confirmem as previsões de inflação, corresponderá a €574 a preços de 2016, ultrapassando, por fim, o máximo registado em 1975, 44 anos depois.



Leia mais na edição deste fim de semana