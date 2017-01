Fundão - Há um novo motor da Cova da Beira

Nascem empresas tecnológicas no pavilhão multiusos, na antiga moagem, no antigo mercado municipal e até no alto da Gardunha se inova em matéria de empreendedorismo. No velhinho edifício do ex-Casino Fundanense dá-se formação intensiva em programação Java e JavaScript a desempregados das mais variadas origens, precisamente para abastecer de mão de obra qualificada algumas das tecnológicas que nascem como cogumelos no Fundão.



O edifício do mítico seminário, no sopé da Gardunha, acolhe agora um centro de investigação em biotecnologia das plantas.

Lembra-se do robô que andava a servir cafés e fez furor na Web Summit, em Lisboa? Pois bem, foi criado pela Follow Inspiration, com sede no lote 154, na Zona Industrial do Fundão.



Pela incubadora Fab Lab Aldeias do Xisto passou também a Nuada, vencedora da final da Imagine Cup, promovida pela Microsoft. Inventou uma espécie de mão biónica para pessoas com mobilidade manual reduzida e que envia dados para o médico através da cloud.



Leia mais na edição deste fim de semana