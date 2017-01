Telecomunicações e energia pressionam o PSI20

Bolsa de Lisboa abre em baixa, contra a tendência das principais praças europeias

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em baixa, com o Índice PSI20 a perder 0,53%, nos 4.581,46 pontos, pressionado pelos sectores da energia e das telecomunicações, mas também pelo BPC, a cair 3,54% no dia em que começa a negociar em bolsa os direitos de subscrição do aumento de capital do banco.

Na sessão, em contraciclo com a tendência de alta das principais praças europeias, a EDP perde 1.59%, a EDP Renováveis cai 0,33% e a GALP desce 0,70%. As quebras da NOS e da Pharol somom 0,38% e 0,44%, respetivamente.

Em sentido contrário, um dos destaques da sessão é o grupo Sonae, com a Sonae Capital a subir 0,42% e a Sonae Capital a ganhar 2,34% um dia depois do grupo liderado por Paulo Azevedo anunciar que passou pela primeira vez a barreira dos cinco mil milhões de euros no negócio do retalho especializado e alimentar (Sonae SR e Sonae MC).