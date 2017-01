Preço das casas. Portugal no top 4 das maiores subidas na UE

O preço das casas está a subir na Europa e Portugal é um dos países que lideram esta tendência, se acordo com os números do Eurostat sobre o preço das habitações.

Os dados divulgados esta manhã pelo gabinete oficial de estatística da União Europeia, relativos ao terceiro trimestre de 2016, mostram que este indicador aumentou 3,5% na zona euro, face ao mesmo período do ano passado, 4,3% na União Europeia e 7,6% em Portugal.

Neste ranking, Portugal mais do que duplica a média da zona euro e fica apenas atrás da Hungria (11,6%), Letónia (10,6%) e Bulgária (8,8%). Em sentido contrário, estão Chipre (-3,3%) e Itália (-0,9%).

Se a evolução for analisada com base na comparação com os três meses anteriores, as subidas são menos acentuadas, ficando nos 1,3% na zona euro e em Portugal, enquanto a média da UE é de 1,5%. Neste caso, há 13 países com subidas de preços superiores a Portugal,