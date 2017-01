Teixeira Duarte ganha contrato para gerir terminal portuário na Venezuela

O grupo Teixeira Duarte vai assumir por um período de 20 anos a operação e aproveitamento do terminal de contentores do Porto de La Guaira, na Venezuela, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O contrato resulta de uma aliança estratégica firmada com a empresa estatal Bolivariana de Puertos, no âmbito da qual a Teixeira Duarte fará um investimento de 40 milhões de dólares (37,5 milhões de euros ao câmbio atual).

O terminal tem uma área de 17 hectares e um cais acostável com 693 metros. Tem capacidade para movimentar anualmente um milhão de TEU (unidade equivalente a contentores de 20 pés).

Segundo a Teixeira Duarte, o acordo agora firmado teve em consideração um outro acordo estabelecido em 2008 entre Portugal e a Venezuela em matéria de cooperação económica e energética, para promover o intercâmbio de bens, serviços, tecnologia e outros interesses comuns aos dois países.