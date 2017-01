Projeto da Sonae e do Museu do Chiado estimula produção de arte na área dos novos media

Prémio de incentivo à criação nos meios digitais atribui 40 mil euros

A Sonae e o Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC-MC) vão lançar esta terça-feira a 2ª edição do Prémio Sonae Media Art. O concurso incentiva a criação artística em projetos de vídeo e interativos. As candidaturas decorrem até 17 de fevereiro. Serão escolhidos cinco finalistas, cada um dos quais receberá uma bolsa de 5 mil euros para o desenvolvimento de obras inéditas, que serão expostas no MNAC-MC ainda este ano. Os trabalhos serão avaliados pelo júri e o vencedor do prémio irá receber 40 mil euros.

Os interessados devem enviar um mínimo de duas a um máximo de quatro obras para o Museu do Chiado em suporte DVD, em pen USB, em ficheiro MP4, ou, no caso de projetos online, através dos respetivos links. As obras podem ou não ser inéditas, mas devem ter, obrigatoriamente, uma data de produção inferior a cinco anos. As candidaturas estão abertas a todos os artistas de nacionalidade portuguesa ou a estrangeiros residentes em Portugal, com a idade máxima de 40 anos.