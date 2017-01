Passos: “Vamos nacionalizar mais bancos? Não basta termos a Caixa Geral de Depósitos”

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, voltou a afirmar este sábado que não concorda com a nacionalização do Novo Banco e alertou para os prejuízos que isso poderia ter para os Estado e para os portugueses, avança a SIC Notícias.

"Se aquilo que os privados vierem a oferecer pelo Novo Banco for considerado insuficiente pelo Governo, então isso significa que o Estado está disposto a pagar mais do que eles. E eu eu preciso de saber com base em quê, em que avaliação e quanto é que isso vai custar ao Estado e aos portugueses", disse este sábado à tarde, em Évora.

E acrescentou? "Vamos nacionalizar mais bancos. Não chega termos a Caixa Geral de Depósitos?".

A nacionalização do Novo Banco foi uma hipótese considerada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, já que as ofertas feitas pelos grupos internacionais não foram suficientemente satisfatórias. Mas nada está ainda decidido.

Segundo escreve o Expresso na sua edição deste fim de semana, todos os cenários estão ainda em aberto, incluindo agora uma nova solução que passa pela venda de apenas parte do que sobrou do antigo BES.

Mas, para já, estão a tentar que a norte-americana Lone Star, que apresentou a mais interessante das três propostas na corrida, melhore a sua oferta e que um dos outros candidatos - o consórcio Apollo/Centerbridge - apresente uma proposta vinculativa.

Seja qual for a solução, o objetivo é que a solução escolhida seja a que pese menos no bolso dos portugueses.