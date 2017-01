Guiné elimina vistos para atrair turistas portugueses

Acabar com a necessidade de vistos é uma medida que o Governo da Guiné-Bissau prepara a curto prazo para incentivar a ida de turistas de Portugal. A decisão foi tomada na sequência da primeira visita de operadores turísticos portugueses à Guiné, que decorreu esta semana, promovida pela transportadora Euroatlantic, onde participaram a Viagens Abreu, Solférias, Soltrópico, Sonhando, Clube Viajar, You e Across, que representam 80% do mercado a nível nacional — com vista à montagem de programas de férias já em 2017.

“Os portugueses são aqui muito bem recebidos e vão sentir-se em casa”, garantiu Fernando Vaz, ministro do Turismo da Guiné-Bissau, aos operadores portugueses, frisando que “Portugal está quase em África, a menos de quatro horas de voo da Guiné, e queremos que seja um interlocutor nosso para outros países europeus, tal como foi para Cabo Verde”.

A aposta está sobretudo no arquipélago de Bijagós, um santuário natural com 88 ilhas repleto de vida selvagem — onde é possível avistar os únicos hipopótamos de água salgada —, mas ainda desconhecido para os hoteleiros portugueses. “Acredito que seja no futuro um grande destino turístico, dado que o mundo procura hoje este tipo de sítios”, salienta Fernando Vaz, referindo que a mira também está no “turismo de saudade”, a pensar nos “milhares de portugueses que passaram na Guiné durante a guerra e gostariam de revisitar os locais onde estiveram”. Garante que o país está “de braços abertos” ao investimento português, oferecendo “condições únicas no mundo”, como isenção de impostos por cinco anos (ver caixa) e bancos recetivos a apoiar investimentos, mas onde há ainda muito por fazer. “A imagem que se tem da Guiné lá fora é um pouco assustadora para quem não conhece e não corresponde à realidade. É um país onde aconteceram sucessivos golpes de Estado e projetou-se uma imagem negativa. Mas aqui as pessoas podem andar 24 horas em segurança”, salienta.

O arquipélago de Bijagós tem vindo a ser descoberto sobretudo por investidores franceses, como Solange Morin, dona do hotel de referência na ilha de Rubane, o Ponta Anchaca, que assegura o transporte de turistas em avião privado.

Também o guineense Adelino Dakosta, lutador medalhado nos Estados Unidos e detentor da rede de ginásios Punch em Nova Iorque, decidiu avançar com investimentos hoteleiros na ilha de Bubaque, com o objetivo de ajudar a sua terra. “Estamos num espaço que é protegido pela UNESCO, o arquipélago de Bijagós continua a ser de pura natureza, o que está a faltar no mundo existe aqui”, afirma Adelino Dakosta no seu hotel junto à praia, finalizado no ano passado, que também inclui uma zona de acampamento com arte africana ao ar livre. Os clientes atuais são sobretudo pessoas ligadas a ONG (Organizações Não-Governamentais), mas a meta é trazer gente até dos Estados Unidos. “Trazer as pessoas aqui é dar-lhes ouro. Se formos a ver bem, o atraso da Guiné pode ser hoje a sua principal vantagem. Graças a Deus, o mundo está hoje sensível a proteger espaços assim.”

A proposta do ministro do Turismo em avançar com a isenção de vistos de curta duração para incentivar a vinda de turistas é bem acolhida por José Mário Vaz, Presidente da Guiné-Bissau. “Vamos trabalhar nisso e estamos abertos a ver as facilidades que podemos colocar ao turismo de Portugal, pois a economia da Guiné tem muito a ganhar”, salientou José Mário Vaz ao receber os operadores turísticos portugueses. “Sei que Cabo Verde atingiu o nível que atingiu graças a esses operadores, por isso é tão importante a sua presença na Guiné-Bissau.” Frisando que “o facto de termos condições excelentes e um paraíso como os Bijagós não é condição sine qua non para o sucesso do turismo na Guiné-Bissau”, o Presidente da República enfatizou que a “formação profissional é de uma importância enorme para os guineenses, e por isso eu peço: ajudem a criar valor e também a formar a nossa gente”.

O que a Guiné oferece aos investidores

- Isenção de impostos nos primeiros cinco anos de investimento.

- Exportação de capitais pode ir até 90%, apenas 10% dos lucros terão de ficar na Guiné.

- Capital das empresas pode ser 100% estrangeiro, sem necessidade de parceiro local.

- Investidores serão ressarcidos por um seguro do Banco Mundial em caso de conflito na Guiné que ponha em causa os seus investimentos.