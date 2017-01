Eis o mapa da retoma

Grandes investidores, exportadores e empregadores patrocinados pelos incentivos do Portugal 2020 deverão criar 5153 empregos diretos e aumentar as exportações em €1,9 mil milhões

São 55 projetos empresariais que valem €955 milhões de investimento e que prometem criar 5153 empregos diretos e aumentar as exportações nacionais em €1962 milhões.

O Expresso posicionou no mapa de Portugal os projetos de inovação produtiva com maior impacto macroeconómico nos próximos anos. Ao apostarem em novas fábricas, novos processos produtivos ou novos produtos, estas empresas cumprem pelo menos um destes três requisitos: ou se comprometem a investir mais de €25 milhões no aumento da produção transacionável do país, ou a aumentar as exportações nacionais em mais de €25 milhões, ou a criar pelo menos 100 novos postos de trabalho diretos.

Estas 55 empresas estão a investir €955 milhões no país com o incentivo de €361 milhões de fundos europeus. O apoio não é a fundo perdido, mas a reembolsar em função do cumprimento das metas contratualizadas, sobretudo com o Compete 2020. Comprometeram-se a aumentar as exportações em €1962 milhões e a contratar 5153 trabalhadores até dois anos após a conclusão dos projetos. Os prazos variam de empresa para empresa e os plenos efeitos deste investimento serão sentidos lá para 2020, 2021 e 2022.

